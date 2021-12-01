Суд закрыл дело школьника из Волыни, которому дали 6 лет тюрьмы за продажу каннабиса

Ратновский районный суд Волынской области закрыл дело бывшего одиннадцатиклассника Максима из поселка Ратно, которого в декабре 2020 года приговорили к 6 годам колонии за продажу каннабиса.
Об этом «Бабелю» рассказал адвокат Виталий Жуковский.
Суд закрыл дело на основании того, что после завершения досудебного расследования материалы в суд передали с опозданием. Суд однако не оправдал Максима, чего ожидала защита. Прокуратура, как и защита, могут оспорить решение суда. Адвокат заявил, что будет добиваться оправдательного приговора.
Жуковский отметил, что подростка незаконно судили и отправили в СИЗО. По его словам, суд должен был вынести оправдательный приговор но «обрушил» дело. По его словам, 2 декабря суд вынесет решение о закрытии уголовного производства.
- 23 декабря 2020 года суд в поселке Ратно на Волыни приговорил одиннадцатиклассника к 6 годам колонии за торговлю наркотиками. Обвинение основывалось на показаниях двух девушек, которые договаривались с парнем о покупке каннабиса. Как оказалось, они работали по заданию полиции. Сам школьник признал, что продал каннабис только одной из них. Его адвокат убежден, что полиция спровоцировала парня на преступление, а доказательства были собраны незаконно.