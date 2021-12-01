Ілон Маск заявив про ризик банкрутства SpaceX
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Американська космічна компанія SpaceX ризикує збанкрутіти через проблеми із розробкою двигунів Raptor для ракет Starship, які повинні брати участь у колонізації Марсу і польотах на Місяць. Засновник компанії Ілон Маск написав корпоративного листа співробітникам, у якому заявив про проблеми та кризу із виробництвом Raptor.
Про це повідомляють канал CNBC та видання The Verge, у розпорядженні яких опинився лист.
У листі Макс зазначив, що криза з Raptor набагато гірша, ніж здавалося кілька тижнів тому, і на компанію чекає банкрутство, якщо у 2022 році SpaceX не зможе добитися хоча б одного польоту Starship на два тижні. Наразі ракета-носій не здійснила жодного орбітального польоту.
За даними ЗМІ, Маск у листі зазначив, що ситуація стала «катастрофічною».
Минулого місяця було звільнено віцепрезидента SpaceX з рухових установок Вілла Хелтслі. Маск зазначив, що з моменту його звільнення виявляють серйозніші технологічні проблеми.
Сам Маск не став коментувати журналістам лист, але у Twitter написав, що банкрутство малоймовірне і неможливе при глобальній рецесії.
- Starship — це надважка ракета, яка складається з двох повністю багаторазових ступенів. Другий ступінь — пасажирський або вантажний космічний корабель (залежно від мети місії). SpaceX планує з 2021 року замінити цим кораблем свої ракети Falcon. Starship збираються використовувати в пілотованих місіях зі створення населених баз на Марсі та Місяці.
- У серпні цього року Ілон Маск показав переміщення Starship на орбітальний стартовий майданчик.
- У жовтні SpaceX провела перший запуск вакуумного двигуна Raptor, який інтегрували у прототип Starship SN20.