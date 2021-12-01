Перемовини із Росією та термомодернізація. Володимир Зеленський виступив у Раді зі щорічним посланням

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Президент України Володимир Зеленський 1 грудня виступив у Верховній Раді із щорічним посланням. Він перерахував досягнення, розповів, що Україна зробила вперше і анонсував ряд програм та змін. Виступ закінчився врученням державних нагород науковцям, медикам, лікарям, волонтерам, спортсменам та вчителям.

Так, за словами Зеленського, в Україні вперше:

у 2021 році розмір економіки вперше досягне за період незалежності $190 мільярдів;

вперше з 2013 року знизять державний борг до рівня нижче 50% ВВП;

золотовалютні резерви зросли і зараз становлять $30 млрд — це найбільший показник з 2013 року;

вперше ставка кредитів для малого і середнього бізнесу опустилась нижче 10% і в середньому становить 9,7%.

До 10 грудня президент має подати до парламенту законопроєкт про Економічний паспорт українця. За його словами, діти будуть отримувати виплати від держави за використання українських надр. Гроші можна буде витратити на навчання у країні чи купити тут житло. Зеленський також анонсував програму «Українська мрія»: кожен українець, який чесно платить податки, зможе отримати кредит у гривні зі ставкою у 5% на квартиру, електромобіль, здобуття освіти чи зміну професій.

Глава держави пообіцяв, що у 2022 році країна повністю закриє черги на квартири для всіх ветеранів війни на сході України, а після цього розпочнуть аналогічний процес для військовослужбовців.

Що стосується війни, то президент наголосив, що її неможливо буде припинити без прямих перемовин із Росією: «Ми повинні сказати правду. Ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин із Росією і наразі це визнали всі. Всі зовнішні партнери, а деякі внутрішні це не визнають. Ми повинні говорити, знаючи, що у нас сильна потужна армія, і не боятися зараз говорити один одному правду».

Крім цього, Зеленський заявив, що внесе законопроєкт про подвійне громадянство для діаспори. Тобто отримати його зможуть українці, які проживають за кордоном.

Президент пообіцяв: нові мости та мостові переходи (810 штук), нові електрички (80), нові поїзди Інтерсіті+ (10), новий флот для національної авіакомпанії UNA (20 літаків до 2025 року), ще більше нових доріг (15 тисяч км за два роки), нові зарплати лікарям — мінімум 20 тисяч гривень з нового року. Також Зеленський анонсував початок у 2022 році програми термомодернізації: почнуть утеплювати багатоповерхівки, школи, садочки та лікарні.