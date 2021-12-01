У Миколаєві для Держприкордонслужби збудують пʼять французьких катерів OCEA FPB 98. Підписано контракт
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Українська компанія «Нібулон» і французька суднобудівна компанія OCEA підписали контракт на будівництво пʼяти 100-тонних патрульних кораблів FPB 98 MKI для потреб Держприкордонслужби.
Про це повідомляє Ukrainian Military Pages.
Контракт підписано за рамковою угодою із Францією від 2019 року. Загалом Україна отримає 20 катерів FPB 98 MKI, з яких 15 збудують у Франції та 5 у Миколаєві.
Сьогодні у виробництві перебувають 10 катерів — перший незабаром прибуде до Одеси. Планується, що його спустять на воду 9 грудня, у січні 2022 року екіпаж катера пройде спецпідготовку із французькими фахівцями.
- Про те, що Держприкордонслужба отримає 20 французьких катерів OCEA FPB 98 MKI, Кабмін повідомляв ще влітку 2019 року. У 2020 році Україна та Франція підписали угоду на виробництво і техпідтримку цих катерів. Вартість контракту — €136,5 мільйона, з яких 15% виплачує Україна з бюджету, а 85% — кредитні кошти. Катери збудують протягом трьох років. В Україні на них встановлять артилерійські установки та кулемети.
- У березні 2021 року стало відомо, що Україна візьме кредит у €116 мільйонів на оплату 20 катерів.