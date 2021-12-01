Ілон Маск представив колекційний кіберсвисток за $50. Його вже розкупили

Новини

Justin Chin / Bloomberg via Getty Images

Американський підприємець, засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск представив кіберсвисток за $50, який вже розкупили.

На сайті Tesla ідеться, що свисток натхненний електропікапом Cybertruck. Виріб випустили обмеженим тиражом і називають «колекційним предметом преміумкласу». Свисток виготовлений з медичної нержавіючої сталі з полірованою обробкою і має «вбудовану функцію кріплення для додаткової універсальності».