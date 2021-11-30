Глава МЗС України назвав заяву Лукашенка про «де-юре та де-факто російський» Крим «потоком свідомості»
- Автор:
- Катерина Кадакова
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УНІАН
Заява самопроголошеного президента Олександра Лукашенка про «російський Крим» є черговим «проявом потоку свідомості» і завдасть непоправного удару по українсько-білоруських стосунках.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на зустрічі голів МЗС країн НАТО у Ризі.
«Якщо Білорусь дійсно визнає незаконну окупацію Криму Росією, це завдасть непоправного удару по українсько-білоруським відносинам. Ми діятимемо по повній програмі. Крим — це не те питання, де ми дозволяємо собі стриманість», — сказав глава МЗС України.
За словами Кулеби, Україна оцінюватиме дії Лукашенка, а не його слова.
«Я думаю, що немає сенсу оцінювати кожен прояв потоку свідомості, який регулярно здійснює на різних медійних платформах Олександр Лукашенко. Ми будемо оцінювати його дії», — додав він.
- 16 березня 2014 року на території українського Криму відбувся невизнаний міжнародною спільнотою «референдум про статус півострова». Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року одноосібно оголосив про «включення Криму до складу РФ». Відтак Росія анексувала українську територію.
- Україна, Європейський Союз, Сполучені Штати та жодна цивілізована країна не визнали результати голосування на цьому «референдумі» та запровадили санкції проти Росії.
- 1 червня Лукашенко заявив, що хоче запустити пряме авіасполучення з окупованим Кримом. За його словами, Білорусь і Росія пропрацюють питання щодо відкриття авіарейсів до Криму.
- 30 листопада Лукашенко заявив, що після «референдуму» український півострів Крим «де-юре та де-факто став російським».