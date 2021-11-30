В Україні вперше побудують сімейний будинок на 50 кімнат — на території «Охматдиту»

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В Україні збудують перший будинок для батьків на території лікарні — він з’явиться в «Охматдиті» в Києві.

Відповідний меморандум підписали Міністерство охорони здоров’я, Мінекономіки, «Охматдит» та «Фундація Дім Рональда МакДональда в Україні», повідомив міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко на своїй сторінці в Facebook.

«В «Охматдиті» щорічно проходять лікування до 20 тисяч дітей з усієї країни і здійснюють понад 10 тисяч операцій, тому питання перебування батьків і дітей під час лікування надзвичайно важливе. Тим більше, що в реанімації відкрито доступ родичів, і батьки можуть вільно відвідувати і перебувати поруч зі своїми дітьми», — заявив він.

За словами Ляшка, в «Домі» зроблять 50 окремих кімнат, де зможуть зупинитися батьки і діти під час амбулаторного або тривалого лікування.

Як уточнили в «Охматдиті», площа будинку становитиме 2 500 квадратних метрів.

Завершення будівництва заплановане на кінець 2023 року.