Twitter видалятиме фотографії та відео, опубліковані без дозволу зображених на них людей

Новини

Leon Neal / Staff

Соцмережа Twitter буде видаляти фотографії та відеозаписи, якщо отримає повідомлення, що вони були оприлюднені без згоди людини, яка на них зображена.

Про це повідомляється у блогу соцмережі.

«Це оновлення дозволить нам вживати заходів щодо медіафайлів, які публікуються без явного образливого змісту, якщо вони розміщені без згоди зображеної особи», — йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, що це нововведення не поширюватиметься на фото і відео, а також твіти, що їх супроводжують, в яких фігурують громадські діячі чи окремі особи, якщо повідомлення опубліковане в суспільних інтересах або підвищує цінність публічного обговорення.

Водночас зазначається, що у разі поширення особистих зображень громадських діячів або осіб, які беруть участь у публічних обговореннях, задля залякування чи переслідування, контент також видалятиметься.

«Ми визнаємо, що є випадки, коли власники облікових записів можуть ділитися зображеннями або відео з людьми, щоб допомогти комусь, хто потрапив у кризову ситуацію, наприклад, після насильницької події або події, що заслуговує на увагу через суспільний інтерес, то їхня цінність може переважити ризики для безпеки людини. Ми завжди намагатимемося оцінити контекст, в якому поширюється контент, і в таких випадках можемо дозволити залишити зображення або відео у соцмережі», — заявили в Twitter.