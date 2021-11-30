Ратифікація Стамбульської конвенції в Україні: в Офісі президента заявили, що готують законопроєкт

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В Офісі президента України завершується підготовка до подання на розгляд Верховної Ради проєкту закону щодо ратифікації Стамбульської конвенції.

Про це повідомили у пресслужбі глави держави.

«Позиція Володимира Зеленського щодо необхідності приєднання України до цієї Конвенції принципова й незмінна. Після завершення відповідних процедур глава держави буде готовий внести на розгляд парламенту вказаний законопроєкт», — заявили у Зеленського.

Зазначимо, 30 листопада під Офісом президента відбулася громадська акція «Відчинимо правду про насильство», учасники та учасниці якої вимагали ратифікувати Стамбульську конвенцію.

Нагадаємо, у червні 2020 року Зеленський підтримав електронну петицію із закликом ратифікувати Стамбульську конвенцію, а у вересні того ж року — підписав указ про запобігання та протидію домашньому насильству, зокрема за ознакою статі.

Що таке Стамбульська конвенція?

Конвенцію про захист жінок ухвалили у 2011 році у Стамбулі (тому її називають Стамбульською). Документ став першою європейською угодою щодо боротьби з домашнім насильством. А Туреччина була першою країною, яка ратифікувала цей документ. Услід за нею це зробили ще 33 країни. Конвенція набула чинності 1 серпня 2014 року.

Загалом документ підписали понад 40 держав і Євросоюз. Україна теж приєдналася до Конвенції, але Верховна Рада досі її не ратифікувала.

Стамбульська конвенція, зокрема, кваліфікує як кримінальні злочини психологічне, фізичне та сексуальне насильство, примусовий аборт, а також сексуальні домагання. Держави, які ратифікували угоду, зобовʼязуються вживати заходів для запобігання насильству над жінками.