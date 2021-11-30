Конституційний суд не привів до присяги суддів, яких призначив Зеленський

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Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Конституційний суд України не привів до присяги Олександра Петришина та Оксану Грищук, яких президент Володимир Зеленський призначив суддями за своєю квотою.

Про це з посиланням на джерела повідомили ZN.ua та «Укрінформ». Пізніше це підтвердила представниця Верховної Ради у КС Ольга Совгиря.

Петришин і Грищук мають обійняти посади відстороненого голови КСУ Олександра Тупицького та його заступника Олександра Касмініна, але на засіданні 30 листопада суд прийняв ухвалу, якою відстрочив приведення до присяги нових суддів до того часу, «поки не зʼявляться вільні посади» у КСУ. За інформацією видань, Конституційний суд ухвалив рішення через «відсутність вакансій суддів КСУ за квотою президента».

Суд виходив із того, що на момент указу Зеленського про призначення двох суддів усі шість місць суддів за президентською квотою були зайняті, а тому голова держави не може призначити нових суддів. Ці шість місць займають судді, призначені різними президентами.