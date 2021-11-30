В Україні створять Службу військових капеланів як окрему структуру у військах. Рада ухвалила закон

Новини

Гонтар Володимир / УНІАН

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та загалом законопроєкт № 4626 про Службу військового капеланства (СВК), який створює відповідну службу як самостійний структурний підрозділ у складі формувань Збройних сил, Нацгвардії та Держприкордонслужби.

За проголосували 291 нардеп.

Ухвалений документ визначає принципи СВК, спектр її діяльності, структуру, чисельність та порядок підпорядкування. Він закріплює статус капеланів зі складу служби як військовослужбовців, а також визначає їхні обовʼязки.

Капелани за законом мають соцгарантії, як у військових. Вони не отримують зброї та боєприпасів, а також не можуть бути залучені до чергувань, нарядів, проведення службових розслідувань. Капелани у військах відповідають лише за задоволення духовно-релігійних потреб особового складу.

Закон передбачає створення Міжконфесійних рад з військового капеланства як дорадчих органів при Міністерстві оборони та Міністерстві внутрішніх справ. Також він запроваджує квоти конфесійного представництва (для священників від тієї чи іншої церкви) відповідно до потреб військових.

Капеланом може стати громадянин України з вищою богословською освітою, а також священнослужитель зареєстрованої церкви або релігійної організації з мандатом від церкви на капеланську діяльність.