Греція запровадить обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для тих, хто старше за 60 років

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У Греції теж запровадять обов’язкову вакцинацію від коронавірусу. Поки що вона стосуватиметься лише тих, хто старше 60 років.

Про це повідомив прем’єр країни Кіріакос Мітцотакіс, пише Reuters.

Він зазначив, що такі дії зроблені заради того, щоб розвантажити медичну систему. Обов’язкова вакцинація розпочнеться з 16 січня. Ті, хто відмовлятимуться, щомісяця отримуватимуть штраф у 100 євро.

Греція стане першою країною в ЄС, яка введе обов’язкову вакцинацію для людей, незалежно від їхньої професії, та другою, яка оголосила про це. Австрія ж планує ввести обов’язкову вакцинацію з 1 лютого — але одразу для всіх дорослих.

Прем’єр підкреслив, що не хотів ухвалювати таке рішення, але воно є вимушеним для захисту грецького літнього населення.

«Це ціна, яку варто заплатити за охорону здоров’я», — пояснив він.