У Сербії вперше засудили вербувальника, який шукав найманців для участі у війні на Донбасі на боці бойовиків

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Суд Белграда ухвалив перший в Сербії проти чоловіка, який вербував найманців для участі у війні на Донбасі на боці бойовиків.

Про це пише Radio Slobodna Europa.

Імʼя засудженого не розголошується. У матеріалах зазначається, що восени 2014 року чоловік шукав найманців через соцмережі, після чого відправляв їм квитки на літак з Белграда до Москви, звідки їх перекидали до окупованого Росією Алчевська.

Крім того, засуджений і сам входив до складу одного з угруповань найманців під назвою «Інтернаціональна бригада», які брали участь у бойових діях.

Врешті вербувальника засудили до шести місяців позбавлення волі у вигляді домашнього арешту. Повідомляється, що за даними українського посольства, на боці російських бойовиків на Донбасі воювало близько 300 громадян Сербії.