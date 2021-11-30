Нові обмеження в карантинних зонах запровадять із 6 грудня. Термін дії «жовтих» сертифікатів скоротиться до 30 днів

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Кіберполіція України

Із 6 грудня в Україні почнуть діяти нові обмеження в карантинних зонах.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Зокрема, уряд скоротив термін дії «жовтих» сертифікатів вакцинації зі 120 до 30 днів. «Нагадаємо, що мінімальні можливі інтервали між дозами вакцин: Comirnaty/Pfizer-BioNTech — 21 день, Moderna — 28 днів, CoronaVac/Sinovac Biotech — 14 днів, Oxford/AstraZeneca — 28 днів», — пояснили в МОЗ.

Крім того, із 6 грудня в «жовтій» зоні всі відвідувачі та персонал громадських закладів повинні бути вакциновані принаймні однією дозою або мати сертифікат про одужання чи негативний тест.

У МОЗ пояснили, що посилити правила для невакцинованих потрібно, аби зменшити навантаження на лікарів та медичну систему, адже до стаціонарів переважно потрапляють саме ті пацієнти, які не отримали повного курсу щеплення.

Уряд прагне також посилити правила перевірки таких сертифікатів. Їх повинні перевіряти не лише візуально, але й сканувати QR-код. За неналежну перевірку COVID-сертифікатів планують запровадити штрафи у розмірі 34—170 тисяч гривень.