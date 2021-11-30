Через вибух газу в будинку в Новій Одесі понад 50 людей залишились без житла. Їм або придбають квартири, або компенсують грошима

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Пресслужба ДСНС

У Миколаївській області, у місті Нова Одеса через вибух у багатоповерхівці мешканці 30 квартир залишилися без житла. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила 30 листопада.

Мешканці 30 відселених квартир будинку тимчасово розмістились у родичів, одну людину місцева влада поселила в готелі. Перед цим голова Миколаївської ОДА Віталій Кім розповідав, що розглядається два варіанти: придбати постраждалим нове житло чи компенсувати грошима (для цього з обласного бюджету допоможуть місцевому).

У суботу, 27 листопада, о 09:20 у місті Нова Одеса в п’ятиповерховому житловому будинку стався вибух (попередньо — побутового газу у квартирі на 5 поверсі). Унаслідок інциденту загинули троє людей, зруйновані 4 квартири на четвертому та п’ятому поверхах і сходи з третього до п’ятого поверху, пошкоджена квартира на 3 поверсі. З будинку евакуювали 54 людей.