Україна вітає ідею Туреччини стати посередником між Києвом і Москвою. Кремль поки не коментує ініціативу

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Пресслужба Офісу президента України

В Офісі президента України вітають пропозицію президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана виступити посередником у переговорах між Києвом і Москвою.

«Безумовно, ми вітаємо всі зусилля, спрямовані на пошук оптимального рішення для повернення миру в Україну та для звільнення полонених. І тим більше ми вітаємо зусилля такого потужного гравця, яким зараз є Туреччина на глобальному політичному ринку», — заявив у коментарі РБК-Україна радник голови ОП Михайло Подоляк.

Водночас прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков відмовився коментувати слова президента України Володимира Зеленського про те, що він передав Володимиру Путіну через Ердогана список людей для обміну.

«Я залишаю без коментарів це повідомлення», — сказав Пєсков.

26 листопада стало відомо, що Володимир Зеленський передав російському лідеру список кримських татар, звільнення яких вимагає Україна. За його словами, турецький президент уже передав цей список російській стороні. Зазначимо, що Путін і Ердоган востаннє зустрічалися 29 вересня в Сочі.

Тоді Пєсков заявив, що єдиною базою для переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі, яку Кремль називає «внутрішньоукраїнським конфліктом», залишаються Мінські угоди.