Апеляція виправдала догхантера Олексія Святогора

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Київський апеляційний суд залишив чинним рішення Шевченківського райсуду, який виправдав догхантера Олексія Святогора.

Про це повідомила організація UAnimals.

«Суд виправдав живодера Святогора. [...] До слова, обвинувачуваний та його адвокат навіть не прийшли на засідання», — заявили в UAnimals.

У січні Шевченківський райсуд пояснював, що виправдав Святогора через те, що його заклики знищувати безпритульних тварин не підпадають під предʼявлену йому статтю.