Штам «Омікрон» виявили також в Австралії та Чехії. Хворі нещодавно повернулись з Африки
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Немеш Янош / УНІАН
В Австралії двоє людей, які прибули з південної частини Африки минулими вихідними, отримали позитивний результат тесту на штам коронавірусу «Омікрон».
Про це повідомляє Reuters.
Представники органів охорони здоровʼя штату Новий Південний Уельс заявили в неділю, 28 листопада, що в обох пасажирів не було симптомів хвороби, вони повністю вакциновані.
На тлі поширення штаму «Омікрон» Австралія запровадила нові обмеження для людей, які побували в девʼяти країнах на півдні Африки: у Південній Африці, Намібії, Зімбабве, Ботсвані, Лесото, Есватіні, на Сейшельських островах, в Малаві та Мозамбіку.
Що стосується Чехії, то там «Омікрон» виявили у жінки з міста Ліберець, яка нещодавно була в Намібії. Жінка повністю вакцинована, хвороба у неї протікає майже безсимптомно.
- 11 листопада в Ботсвані виявили новий штам коронавірусу «Омікрон» (B.1.1.529). Учені вважають, що він може бути небезпечнішим за усі відомі штами. Його ускладнена мутація, імовірно, дозволяє оминати захист антитіл. Випадки зараження виявили у Британії, Італії, Німеччині, Чехії та Австралії.
- Через нього Британія, Швейцарія, Ізраїль та низка інших країни запровадили обмеження на поїздки своїх громадян у ПАР, Ботсвану, Лесото, Есватіні, Зімбабве, Намібію та Мозамбік.