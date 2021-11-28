Ізраїль через новий штам коронавірусу закривається для іноземців на 2 тижні

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Ізраїль через новий штам коронавірусу «Омікрон» на 2 тижні забороняє вʼїжджати іноземцям. Уряд ухвалив це рішення увечері 27 листопада, заборона набуде чинності 29 листопада.

Про це повідомляє Times of Israel.

Іноземці зможуть вʼїхать тільки за наявності спеціального дозволу від урядової комісії. Крім цього, уряд розширив обовʼязковий карантин для вакцинованих ізраїльтян, які прибувають з-за кордону, і дозволили агентству безпеки Шин Бет відновити відстеження інфікованих людей.

Вакциновані ізраїльтяни, які за чинними правилами повинні були пройти тест на коронавірус при приземленні та залишатися в ізоляції до отримання негативного результату, тепер мають піти на карантин на 72 години та пройти ще один тест на третій день після прибуття. Невакциновані мандрівники повинні залишатися на карантині не менше тижня і можуть залишити ізоляцію при отриманні негативного результату тесту, який зробили на сьомий день.

Ізраїльтяни, які прибувають із «червоних» країн із високим рівнем ризику, будуть на карантині в державних готелях доти, доки не отримають негативного результату тесту.