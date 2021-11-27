Пігулки Merck від коронавірусу виявилися менш ефективними, ніж вважалося
- Автор:
- Олег Панфілович
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Pixabay
Нові таблетки від COVID-19 «Молпунавір» виробництва американської фармацевтичної компанії Merck значно менш ефективні, ніж заявлялося раніше.
Про це пише Deutsche Welle.
Згідно з даними, представленими Merck, прийом таблеток під час клінічних випробувань знизив ризик госпіталізації або смерті на 30% — тоді як ще на початку жовтня компанія, ґрунтуючись на попередніх даних, заявляла про скорочення ризику госпіталізації, або смерті на 50%.
Однак на той момент дані про всіх учасників клінічного випробування ще не були доступні. Тепер вони зʼявилися.
- 12 жовтня стало відомо, що Merck та її партнер Ridgeback Biotherapeutics подали заявку на схвалення ліків від коронавірусу до Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США.
- Перед цим Merck повідомила результати дослідження — лише 7,3% пацієнтів з усіх, які отримали її таблетки, були госпіталізовані або померли від коронавірусу, тоді як у групі тих, хто отримав плацебо, було 14,1%.
- 19 листопада Європейське агентство лікарських засобів схвалило застосування пігулок від коронавірусу виробництва компанії Merck.
- 24 листопада Кабмін дозволив використання «Молпунавіру» в Україні.