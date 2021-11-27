Пігулки Merck від коронавірусу виявилися менш ефективними, ніж вважалося

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Нові таблетки від COVID-19 «Молпунавір» виробництва американської фармацевтичної компанії Merck значно менш ефективні, ніж заявлялося раніше.

Про це пише Deutsche Welle.

Згідно з даними, представленими Merck, прийом таблеток під час клінічних випробувань знизив ризик госпіталізації або смерті на 30% — тоді як ще на початку жовтня компанія, ґрунтуючись на попередніх даних, заявляла про скорочення ризику госпіталізації, або смерті на 50%.

Однак на той момент дані про всіх учасників клінічного випробування ще не були доступні. Тепер вони зʼявилися.