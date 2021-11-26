МЗС Німеччини вперше за всю історію очолить жінка. Вона виступає категорично проти «Північного потоку – 2»
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Flickr / Stephan Röhl
Міністерство закордонних справ Німеччини вперше в історії очолить жінка. Цю посаду займатиме одна з лідерів «зелених» Анналена Бербок.
Про це у своєму Twitter написав нинішній очільник МЗС Гайко Маас.
«Сердечні привітання, люба Анналено Бербок! У твоїй особі МЗС вперше очолюватиме жінка. За 151 рік від моменту створення посади саме час для цього! Представляти Німеччину в світі — честь і виклик одночасно», — написав він.
Анналена Бербок під час передвиборчої кампанії була одною з лідерів партії «зелених», а також була кандидатом від цієї партії у канцлери Німеччини, якби її політсила здобула перемогу на виборах.
«Зелені» займають доволі жорстку позицію щодо Росії — вони зазначають, що та все більше перетворюється на авторитарну державу. Там наголошують, що послаблення санкцій проти Росії можливе лише після виконання певних умов. Водночас за потреби вони допускають і посилення санкцій.
Сама Бербок активно критикує «Північний потік — 2» і вважає, що цей проєкт має бути заблокований. Однак у коаліційній угоді не було жодної згадки про цей газопровід.
Також «зелені» є пацифістською партією, а тому Бербок зазначала, що Україна не зможе вступити в НАТО, допоки на її території триває конфлікт з Росією. Що стосується вступу в ЄС, то тут «зелені» зазначають, що для країн Східного партнерства має бути «відкритим» шлях до євроінтеграції.
- 24 листопада у Німеччині соціал-демократи, «зелені» та «вільні демократи» презентували свою коаліційну угоду. Для її остаточного затвердження та призначення нового уряду в країні лишилися деякі формальності. У своїй коаліційній угоді німецькі партії згадали Україну в контексті збройного конфлікту з Росією та її прагнень до членства в ЄС.
- На парламентських виборах у Німеччині перемогу здобула Соціально-демократична партія (СДПН) та її представник Олаф Шольц — 25,7% голосів або 206 місць. Блок Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) на чолі з Арміном Лашетом набрав 24,1% — 196 місць. Таким чином ХДС/ХСС переходить в опозицію. Також у парламенті будуть партія «Союз-90/Зелені», «Вільна демократична партія» (ВДП), «Альтернатива для Німеччини» та «Ліва партія».