Зеленський призначив двох нових суддів КСУ замість відсторонених Тупицького та Касмініна

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Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Президент Володимир Зеленський призначив двох нових суддів Конституційного суду. Вони займуть посади відстороненого голови Олександра Тупицького та його заступника Олександра Касмініна.

Про це пише пресслужба Офісу президента.

«Обрання кандидатур відбувалося за процедурою відкритого й прозорого конкурсу. 17 серпня 2021 року своїм указом президент утворив конкурсну комісію, до складу якої увійшли семеро провідних фахівців у сфері конституційного права, серед яких троє відомих представників міжнародних інституцій, а саме: Мірослав Вижиковський, Спиридон Флогаітіс, Богдан Футей», — йдеться у повідомленні.

Загалом у конкурсі взяли участь 22 людини. За результатами співбесід, новими суддями Конституційного суду стали:

президент Національної академії правових наук України Олександр Петришин;

професор Львівського національного університету ім. Івана Франка Оксана Грищук.

Зеленський пояснює, що таким чином розвʼязали конституційну кризу, яка тривала після скасування КСУ частини антикорупційної реформи.

«Юридично та політично ми зняли будь-які загрози для антикорупційної системи. Залишалося питання функціонування Конституційного суду — згідно з Конституцією, а не інтересами окремих осіб, які чомусь вважали, що Конституційний суд — це їхня власність. Держава розвʼязала й це питання», — наголосив він.

Зеленський призначив цих суддів через те, що у березні він скасував укази президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького та Касмініна. Таким чином, у КСУ звільнилися дві посади за квотою президента. Терміни Тупицького та Касмініна спливали у 2022 році.

Однак Верховний суд визнав указ Зеленського про скасування указу Януковича незаконним, в ОП подали апеляцію на це рішення. Відповідно Тупицький та Касмінін поки що залишаються суддями КСУ, але відсторонені від посад. Однак, на їхні місця Зеленський уже призначив нових суддів, що може поставити під сумнів законність та легітимність рішень цих суддів і, відповідно, рішень усього Конституційного суду.