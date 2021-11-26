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МВФ погіршив прогноз курсу гривні на найближчі 5 років

Автор:
Катерина Кадакова
Дата:

National Bank Of Ukraine / Flickr

Міжнародний валютний фонд оновив прогноз курсу гривні до долара на декілька найближчих років.

Про це зазначається в матеріалах перегляду програми співпраці з Україною.

Згідно з підрахунками МВФ, середньорічний курс долара до гривні зросте до:

Отже, довгостроковий прогноз курсу погіршився на 20 копійок.