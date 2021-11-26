Зеленський звинуватив ексголову розвідки Міноборони Бурбу в торгівлі розвідувальною інформацією

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УНІАН

Президент Володимир Зеленський звинуватив колишнього очільника Головного управління розвідки Василя Бурбу у торгівлі розвідувальною інформацією.

Про це президент заявив на пресконференції.

«Такий у нього був бізнес, він отримував деяку інформацію і торгував нею», — сказав Зеленський. Президент також заявив, що Бурба відремонтував свою державну дачу за 11 мільйонів гривень.

«Він бізнесмен, але це розвідка, а не Бессарабка [ринок]», — сказав Зеленський, уточнивши, що Бурба нібито «заробляв на інформації» і тому був звільнений.

Також Зеленський заявив, що хотів звільнити Бурбу відразу після інавгурації й нагадав, що той брав участь у розгонах активістів на Євромайдані. За даними ЗМІ, Бурба обіймав посаду начальника 2 управління «К» ГУ СБУ. Згідно з документами, відповідав за блокування доріг на вʼїздах у Київ та забезпечення безперебійного пересування спецтранспорту силовиків у центрі столиці, повинен був забезпечити необхідну кількість нарядів Держслужби з питань надзвичайних ситуацій у ході операції із зачистки Майдану.

Крім того, Зеленський розповів, що Бурба приходив до нього з «інформацією про походження коронавірусу та формулою вакцини». За словами президента, Бурба нібито пропонував йому передати ці дані Росії або Китаю.