Медіахолдинг нардепа Вадима Столара очолив ексдиректор NewsOne та «112 Україна»
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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Медіахолдинг LiveNetwork очолив колишній директор NewsOne та інформагентства «112 Україна» Юрій Будяк.
Про це сам Будяк повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Зазначимо, до цього холдингом керував Інститут когнітивного моделювання — це Дмитро Царенко, Віктор Березенко та Світлана Павелецька.
Раніше Інститут когнітивного моделювання повідомив, що з 28 листопада припиняє співпрацю з медіахолдингом через завершення терміну дії контракту.
- Медіахолдинг LiveNetwork був заснований наприкінці 2020 року. До його складу входять регіональні телеканали Live (раніше Kyiv.live), «Типовий Київ» та Odesa.live. Власником медіахолдингу є нардеп «Опозиційної платформи — За життя» Вадим Столар.
- У квітні 2018 році канал «112 Україна» придбав громадянин Німеччини Едуард Катц, після чого змінилося керівництво. Спочатку з посади генерального продюсера пішов Сергій Логунов, на його місце призначили Артема Марчевського, якого пов’язують із нардепом ОПзЖ Віктором Медведчуком. Після цього звільнилися декілька ведучих та низка інших співробітників, директор інформагентства Юрій Будяк пішов працювати на NewsOne. Наприкінці року і канал «112 Україна», і NewsOne перейшли під контроль соратника Медведчука — нардепа від ОПзЖ Тараса Козака.
- 2 лютого 2021 року РНБО ввела санкції проти Козака, а також його телеканалів: «112 Україна», ZIK і NewsOne. Козак оскаржив санкції у Верховному суді, а телеканал «112 Україна» оскаржив у Верховному суді указ Зеленського про введення санкцій.
- 24 лютого співробітники медіахолдингу Тараса Козака стали власниками львівського каналу «Перший незалежний». Його журналісти висловили різкий протест і заявили, що канал куплено незаконно.