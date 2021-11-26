ВООЗ скликає екстрену нараду через новий штам коронавірусу з 32 мутаціями

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Wikipedia / Yann Forget

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) скликає екстрену нараду з приводу поширення нового штаму коронавірусу B.1.1.529, у якого 32 мутації.

Про це заявила технічний керівник ВООЗ із COVID-19 Марія Ван Керхове на віртуальному пресбрифінгу.

«Занепокоєння полягає в тому, що коли так багато мутацій, це може вплинути на поведінку вірусу», — сказала ван Керхове. Очікується, що штам буде визначено як такий, що «викликає інтерес». Ймовірно, він називатиметься «Ню», наступною грецькою літерою в поточній схемі іменування.