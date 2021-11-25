Американський YouTuber за $3,5 млн відтворив «Гру в кальмара» — також із грошовим призом, але без жертв
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Популярний YouTub-блогер MrBeast, який має 76,4 мільйона підписників, повідомив, що витратив $3,5 мільйона доларів на реконструкцію серіалу «Гра в кальмара», в якому 456 учасників боролися за джекпот у розмірі $456 тисяч.
Про це повідомляє The New York Post.
MrBeast (справжнє імʼя Джиммі Дональдсон) повідомив, що будівництво декорацій та виробництво відео коштувало йому приблизно $2 мільйони, а на призи він витратив близько $1,5 мільйона (на додаток до головного призу Дональдсон роздав по $2000 кожному учаснику і $10 000 тому, хто посів друге місце).
Гра включала ті ж корейські дитячі ігри, в які грали в «Грі в кальмари», такі як «Червоне світло — Зелене світло» та перетягування каната. Але на відміну від серіалу ніхто з учасників не загинув та не постраждав. Натомість гравці були оснащені «бездротовою вибухівкою», наповненою фальшивою кровʼю, яка проривалася, коли гравця було ліквідовано.
У перетягуванні каната та на скляному мості учасники, що програли, падали в яму з піною (а не на смерть).
The New York Post пише, реконструкція «Гри в кальмара» — не вперше, коли Дональдсон робить такий екстравагантний трюк для свого каналу на YouTube. Блогер відомий тим, що пропонує призи своїм підписникам, які готові брати участь в абсурдних змаганнях, наприклад, коли учасники стояли по колу протягом 12 днів за $500 тисяч готівкою.
- Південнокорейський серіал «Гра в кальмара» за перший місяць приніс компанії Netflix $891,1 мільйона. На виробництво серіалу (усього один сезон) Netflix витратила $21,4 мільйона, у середньому по $2,4 мільйона на епізод. Режисер і сценарист серіалу Netflix «Гра в кальмара» Хван Дон Хек підтвердив, що буде другий сезон.
- Новий мінісеріал з Південної Кореї під назвою «Поклик пекла» (Hellbound) змістив з першого місця найпопулярніших серіалів у світі на платформі Netflix «Гру в кальмара». За сюжетом «Поклику пекла», демони раптово зʼявляються на Землі, щоб забрати грішників у пекло. Така ситуація викликає спалах суспільної істерії та релігійного фанатизму серед людей, які бажають потрапити у рай.