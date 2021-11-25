У Європарламенті визнали відповідальність Росії за злочини, які скоює «ПВК Вагнера»

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Прес-служба СБУ

У Європарламенті ухвалили резолюцію, яка стосується порушення прав людини найманцями з російської «ПВК Вагнера». Відповідальність за ці злочини покладається на Росію.

Про це пише пресслужба Європарламенту.

Європарламентарі засудили жорсткі злочини, скоєні російськими найманцями. Вони зазначили, що саме Росія відповідальна за фінансування діяльності «ПВК Вагнера», тренування бійців, організацію та командування ними.

«Група Вагнера», як і інші найманці у сфері безпеки, має сприйматися як тіньова організація російської держави», — наголошується в документі.

Там вказано, що «вагнерівці» беруть участь у різних конфліктах, де Росія намагається посилити свій вплив. Зокрема, ідеться про Україну, Сирію, Судан, Мозамбік, Лівію, Венесуелу. Депутати Європарламенту закликали ЄС накласти санкції на всіх оперативних працівників «ПВК Вагнера» і заморозити їхні активи.