Ракетний есмінець США Arleigh Burke увійшов в акваторію Чорного моря

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Ескадрений міноносець із ракетним озброєнням Arleigh Burke зі складу Шостого флоту ВМС США увійшов в акваторію Чорного моря. Корабель разом із союзниками і партнерами по НАТО стежитиме за безпекою в регіоні.

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил США.

Ракетний есмінець ВМС США Arleigh Burke (DDG 51) увійшов в Чорне море в рамках планового патрулювання. Перебуваючи там, корабель разом із союзниками і партнерами по НАТО контролюватиме стабільність морських шляхів у регіоні.

Arleigh Burke — один з чотирьох есмінців ВМС США. Базується на військово-морській базі Рота в Іспанії. Закріплений за командуванням 65 оперативної групи, призначеної на підтримку архітектури комплексної протиповітряної оборони НАТО.