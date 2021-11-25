Ракетний есмінець США Arleigh Burke увійшов в акваторію Чорного моря
- Автор:
- Софія Телішевська
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Ескадрений міноносець із ракетним озброєнням Arleigh Burke зі складу Шостого флоту ВМС США увійшов в акваторію Чорного моря. Корабель разом із союзниками і партнерами по НАТО стежитиме за безпекою в регіоні.
Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил США.
Ракетний есмінець ВМС США Arleigh Burke (DDG 51) увійшов в Чорне море в рамках планового патрулювання. Перебуваючи там, корабель разом із союзниками і партнерами по НАТО контролюватиме стабільність морських шляхів у регіоні.
Arleigh Burke — один з чотирьох есмінців ВМС США. Базується на військово-морській базі Рота в Іспанії. Закріплений за командуванням 65 оперативної групи, призначеної на підтримку архітектури комплексної протиповітряної оборони НАТО.
- Раніше в Чорному морі перебували ракетний есмінець USS Porter і флагман Шостого флоту США USS Mount Whitney. Флот Росії вів за ними активне спостереження.
- У Міністерстві оборони Росії заявляли, що розцінюють військову активність США та їхніх союзників у Чорноморському регіоні як вивчення ймовірного театру воєнних дій. Маневри НАТО турбують Володимира Путіна.