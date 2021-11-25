Зеленський 26 листопада проведе пресмарафон. Офіс президента запросить на нього 30 журналістів

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Президент України Володимир Зеленський у пʼятницю, 26 листопада, проведе пресмарафон з нагоди екватору каденції. Про це Офіс президента повідомив 25 листопада.

Марафон «30 запитань президенту України» розпочнеться о 12:00 і триватиме три години. Через коронавірус та з урахуванням досвіду попередніх схожих заходів на марафон запросять журналістів з 30 «провідних» всеукраїнських і міжнародних ЗМІ.

В Офісі президента окреслили, що президент порушить такі теми: проведення реформ в Україні, ситуація на сході, енергетична безпека та питання тарифів, економічна стабільність, боротьба з пандемією коронавірусу тощо.