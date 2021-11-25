Зеленський 26 листопада проведе пресмарафон. Офіс президента запросить на нього 30 журналістів
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Президент України Володимир Зеленський у пʼятницю, 26 листопада, проведе пресмарафон з нагоди екватору каденції. Про це Офіс президента повідомив 25 листопада.
Марафон «30 запитань президенту України» розпочнеться о 12:00 і триватиме три години. Через коронавірус та з урахуванням досвіду попередніх схожих заходів на марафон запросять журналістів з 30 «провідних» всеукраїнських і міжнародних ЗМІ.
В Офісі президента окреслили, що президент порушить такі теми: проведення реформ в Україні, ситуація на сході, енергетична безпека та питання тарифів, економічна стабільність, боротьба з пандемією коронавірусу тощо.
- 10 жовтня 2019 року Зеленський дав перший великий 14-годинний пресмарафон на столичному фудкорті. Він побив рекорд за тривалістю. З президентом поспілкувалися майже 300 журналістів.
- Друга пресконференція Зеленського відбулася 20 травня 2020 року в Маріїнському палаці. Вона тривала 3 години. Через карантин кількість представників ЗМІ обмежили — «Бабелю», «Буквам», «Главкому», The Ukrainian Week, журналістці Яніні Соколовій відмовили у акредитації. Нині підсанкційні «112 Україна» і NewsOne, сайт «Страна», а також видання Анатолія Шарія, якого підозрюють у держзраді, тоді отримали акредитацію.
- 20 травня 2021 року відбулась третя пресконференція Зеленського — за підсумками двох років роботи. Близько 200 журналістів зібралися на території підприємства «Антонов», щоб поставити запитання президенту Володимиру Зеленському — за підсумками двох років його роботи. Його запитували про війну на Донбасі, деолігархізацію, справу Павла Шеремета, про главу МВС Арсена Авакова, відносини з київським мером Віталієм Кличком, держдачі в Кончі-Заспі та про багато інших речей.