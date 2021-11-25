Депутати Закарпатської облради обрали нового голову. До цього засідання тричі переносили через «мінування»

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Михайло Мельниченко / «Бабель»

Депутати Закарпатської обласної ради на сесії у четвер, 25 листопада, обрали главою облради представника партії «Рідне Закарпаття» Володимира Чубірка. Це рішення підтримали 37 депутатів.

Про це повідомляє Zaxid.net.

Перед початком таємного голосування депутат Олександр Ледида заявив, що фракція «За майбутнє» не братиме участі в голосуванні за нового голову облради. Аналогічну заяву від імені фракції «Слуга народу» виголосив Едгар Токар. Утім, голоси набралися.

У своїй промові новообраний голова облради Володимир Чубірко зазначив, що обіцяє «чесно і сумлінно виконувати свої обовʼязки».

Обрати нового главу облради вдалося не з першого разу, оскільки були словесні перепалки та три фіктивні замінування будівлі.

Після рішення 28 жовтня про дострокове припинення повноважень голови Закарпатської обласної ради Олексія Петрова депутати вирішили провести наступне засідання 4 листопада, але потім його перенесли на суботу, 6 листопада. Однак того дня сталося «замінування» будівлі, а потім вже звільнений Петров скликав засідання сесії на 15 листопада, де його вже остаточно звільнили. Коли почалось обговорення обрання нового глави, то будівлю знову «замінували», тож засідання перенесли на 17 листопада, але й тоді історія повторилась. Урешті нового голову обрали 25 листопада.