Європейський регулятор дозволив вакцинувати від коронавірусу дітей 5—11 років препаратом Pfizer

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Roberto Jimenez Mejias / Instagram

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) дозволило застосовувати вакцину Pfizer для щеплення від коронавірусу дітей віком від 5 до 11 років.

Про це повідомляє пресслужба агентства.

Рекомендована доза для інʼєкцій є нижчою, ніж для більш дорослих категорій. Дослідження, проведені за участі 2 000 дітей показали, що ефективність вакцини становить 90,7%.

Найпоширеніші побічні ефекти від щеплення у дітей цієї вікової категорії — біль у місці інʼєкції, втомлюваність, головний біль, почервоніння та припухлість у місці інʼєкції, мʼязовий біль, озноб.