Мешканцю Великої Британії вперше у світі встановлять протез ока, надрукований на 3D-принтері

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У Великій Британії чоловікові вперше пересадять око, створене за допомогою 3D-принтера.

Про це пише ВВС.

Повідомляється, що такий орган буде більш реалістичним за традиційні акрилові протези. Це також має удвічі скоротити час, необхідний пацієнту для встановлення протезів — із шести тижнів до трьох.

«Мені потрібен протез із 20 років, і я завжди соромився цього», — сказав реципієнт, мешканець Лондону Стів Варз. Видання пояснює, що під час використання традиційного протеза пацієнту необхідно пройти двогодинну сесію для формування зліпка очниці, перш ніж протез встановлять і потім «розфарбують» під справжнє око.

За заявою лікарні, виготовлення протезу за допомогою 3D-друку має скоротити виробничий процес до двох-трьох тижнів, при цьому перший візит до офтальмолога триватиме лише пів години.