Apple почала попереджувати активістів і правозахисників про стеження з боку держави
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Apple
Компанія Apple попередила правозахисників із різних країн, що «зловмисники, які спонсоруються державою», можуть стежити за ними. 24 листопада Apple надіслала повідомлення щонайменше 20 активістам у всьому світі з попередженням, що за ними стежать.
Про це повідомляє Reuters.
Політологи, дослідники та відомі діячі, які виступають проти дій уряду Таїланду, отримали повідомлення з текстом: «Ваш пристрій може бути зламаний спонсорованим державою зловмисником, він може отримати віддалений доступ до ваших конфіденційних даних, повідомлень або навіть до камери та мікрофону».
Такі ж повідомлення отримали політичні активісти з Гани, Уганди та близько десяти журналістів із Сальвадору.
Також технічна підтримка компанії Apple попередила шістьох активістів Oyan, Qazaqstan! про можливий злам їхніх телефонів хакерами, повʼязаними з державними структурами.
- Соціальна мережа Facebook вирішила посилити захист журналістів і активістів від цькування в інтернеті. Як розповіла агентству Reuters голова Служби безпеки Facebook Антігона Девіс, компанія тепер вважатиме активістів і журналістів «недобровільними громадськими діячами». Таким чином соцмережа планує посилити захист цих груп від переслідування і залякування, які ті зазнають у соціальних медіа.