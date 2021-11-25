У «Дії» зʼявилась можливість згенерувати COVID-сертифікат на основі ПЛР-тесту

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МВС

У додатку «Дія» відтепер можна згенерувати сертифікат на підставі негативного результату ПЛР-тесту. Такий сертифікат діятиме 72 години з моменту здачі аналізу.

Документ генерується на операційних системах Android та iOS.

Щоб отримати такий сертифікат, потрібно в додатку «Дія» натиснути на віконечко «Послуги» , далі «COVID-сертифікати» й обрати тип COVID-сертифікату.

Цим сертифікатом можна користуватися, зокрема в «жовтій» та «червоній» зонах.