У Чорне море для підтримки союзників йде американський міноносець

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Військово-морські сили США направили до Чорного моря ескадрений міноносець із ракетним озброєнням.

Як повідомляє пресслужба Шостого флоту ВМС, міноносець USS Arleigh Burke (DDG 51) розпочав перехід у північному напрямку до Чорного моря для «дій із нашими союзниками по НАТО та партнерами».

Ймовірно, міноносець братиме участь у навчаннях. Також він посилить присутність НАТО у регіоні на тлі активізації навчань та накопичення військ Росії для вторгнення в Україну, яка може статися у січні-лютому 2022 року.