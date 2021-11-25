У Чорне море для підтримки союзників йде американський міноносець
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Військово-морські сили США направили до Чорного моря ескадрений міноносець із ракетним озброєнням.
Як повідомляє пресслужба Шостого флоту ВМС, міноносець USS Arleigh Burke (DDG 51) розпочав перехід у північному напрямку до Чорного моря для «дій із нашими союзниками по НАТО та партнерами».
Ймовірно, міноносець братиме участь у навчаннях. Також він посилить присутність НАТО у регіоні на тлі активізації навчань та накопичення військ Росії для вторгнення в Україну, яка може статися у січні-лютому 2022 року.
- Раніше в Чорному морі знаходилися ракетний есмінець USS Porter і флагман Шостого флоту США USS Mount Whitney. Флот Росії вів за ними активне спостереження.
- У Міністерстві оборони Росії заявляли, що розцінюють військову активність США та їхніх союзників у Чорноморському регіоні як вивчення ймовірного театру воєнних дій. Маневри НАТО турбують Володимира Путіна.