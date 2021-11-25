SMM-ник видання «Букви» повідомив про погрози з боку власника Терентьєва і опублікував історії про заробіток видання
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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The Climate Reality Project / Unsplash
Колишній працівник редакції «Букв» і голова SMM-відділу Владислав Волков, який і зробив допис на сторінці видання про те, що більшість команди вирішили залишити проєкт, повідомив «Бабелю» про погрози.
За його словами, після його посту у соцмережах про звільнення частини редакції через тиск, власник видання Петро Терентьєв йому погрожував. Волков у відповідь заявив, що опублікує скріншоти із внутрішнім листуванням редакції, однак погрози, за його словами, тільки посилились. Врешті увечері 24 листопада Волков зробив у Facebook пост про те, «чим насправді заробляють на хліб власники видання [Катерина Рошук та Петро Терентьєв] та як влаштована робота в редакції». Він назвав це історіями із життя редакції. Якщо коротко:
- У «Букв» є сітка ботів і фан-сторінок із антипрезидентською риторикою. Замовлення на накрутку лайків та коментарів були як від маловідомих людей, так і треба було дискредитувати Володимира Зеленського.
- «Букви» були причетні до інформаційного переслідування депутата Вʼячеслава Соболєва (у грудні 2019 року стався замах на вбивство Соболєва, однак тоді від кулі снайпера загинув його трирічний син).
- Редакція видання робила пости у Telegram-каналі бізнесмена Павла Фукса, а SMM-никам ставили завдання накручувати перегляди та підписників.
- «Букви» два місяці вели передвиборчу програму у соціальних мережах нардепа Іллі Киви — влітку 2016 року проходили довибори до Верховної Ради по 183 виборчому округу (Херсон), одним із кандидатів був Ілля Кива.
- У період парламентської кампанії 2019 року працівники видання писали на стінах та асфальті «[Олександр] Дубінський — не г_й» (він змагався за округ з Ігорем Кононенком, соратником Петра Порошенка). Власники видання Рошук та Терентьєв зустрічались із Кононенком, а SMM-ник Волков декілька разів отримував зарплати на всю команду зі спортклубу «5 елемент» (належить Порошенку).
- В грудні 2017 року Петро Терентьєв на замовлення Ігоря Кононенка доручив колишньому співробітнику «Букв» організувати розклейку запрошення з пропозицією відвідати Міхеіла Саакашвілі на лобове скло київських машин.
- Нове видання «Великий Київ» — це фактично «Букви». Журналісти роблять цей проєкт під заступника голови КМДА Володимира Прокопіва, а фінансується нове видання місцевим осередком партії Порошенка «Європейська солідарність».
- Власник Петро Терентьєв був інформатором працівників прокуратури під час розслідування так званого Tinder-скандалу.
- Видання змінювало політичний вектор (наприклад, проти геїв, а потім проти гомофобії), аби залучити гранти західних фондів та посольств.
Як докази Волков опублікував скриншоти із листуванням. За його словами, Терентєв видалив акаунт Telegram та «мігрував» в Slack — його акаунт підписаний як Deleted.
Крім цього, увечері 24 листопада видання «Букви» заявило про тиск з боку влади — через відео політтехнолога Володимира Петрова, у якому він заявляє, що проєкт «Букви» буде закритий. Видання розцінило це відео як спробу рейдерського захоплення владою Володимира Зеленського. Пояснення видання чому: бо у Петрова є телеканал «Закон ТБ», його головредом став Сергій Іванов, якого радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відносив до «пулу блогерів Офісу президента».
- 23 листопада частина редакції видання «Букви» заявила, що йде з проєкту через «токсичну атмосферу в редакції», «булінгу з боку керівництва» та тиску на редакцію, ймовірно, в інтересах політиків. Виходячи із заяви, багато хто працював понаднормово без належної оплати праці та без відпусток, а співробітників принижували та звільняли без попередження. Невдовзі раптово знизилися зарплати.
- «Букви» — це інформаційне суспільно-політичне та економічне інтернет-видання, засноване у березні 2015 року. Співзасновники видання — медіаменеджери Петро Терентьєв та Катерина Рошук.