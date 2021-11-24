Офіс президента відреагував на розслідування про ювілей Андрія Єрмака: Святкував у Києві вдома з батьками

Новини

Сергій Моргунов / «Бабель»

Офіс президента заперечив розслідування журналіста Михайла Ткача для «Української правди» про те, що глава ОП Андрій Єрмак 21 листопада святкував своє 50-річчя у державній резиденції у селищі Гута в Карпатах.

Про це йдеться у заяві ОП, яку опублікували після матеріалу увечері 24 листопада.

«Андрій Єрмак відзначив день народження у понеділок [наступного дня біля Дня народження, 22 листопада] в Києві – з батьками, у вівторок його привітали колеги в Офісі президента», — заявили в ОП.

Хто такий Андрій Єрмак: Юрист і продюсер Андрій Єрмак очолив Офіс президента. Великий профайл theБабеля

Щодо самого президента, то його Офіс наголосив, що той 19 листопада працював у Києві – на Банковій, увечері того дня відбув до резиденції в Гуті. У неділю, 21 листопада, був у Києві на заходах, які присвячені Революції Гідності. У понеділок, 22 листопада, Зеленський також перебував на робочому місці. Що стосується державної резиденції у Гуті, то в ОП пояснили: користування нею один-два дні (як і гвинтокрилами, якими пересувався президент) було згідно із протоколом про переміщення президента та його співробітників. Заїжджав до резиденції лише міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, «який перебував у ті дні в Рівному та пересувався автівкою».

У розслідуванні йшлось про те, що 14 гостей на святкування доставили гвинтокрил Державної служби із надзвичайний ситуацій та гелікоптер МІ-8, який належить до ЗСУ або Нацгвардії. В ОП наголосили, що гвинтокрили сторонніх людей не перевозили — «ба більше із розважальною метою». Крім цього, Ткач повідомляв, що у пʼятницю, 19 листопада, до Івано-Франківська прилетів чартер який має стосунок до групи «Приват» Ігоря Коломойського — в ОП відповіли, що не користувались літаками, які повʼязані із бізнесменами.

Що стосується запиту про коментар, то Офіс президента заявив, що отримав його 24 листопада, тобто вже в день виходу репортажу й «лише за декілька годин до оприлюднення матеріалу».