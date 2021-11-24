МВФ оприлюднив деталі меморандуму з Україною. За виконання всіх вимог до літа 2022 року Фонд виділить ще понад $2 млрд

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Flickr / WBC - Washington Building Congress

Міжнародний валютний фонд опублікував повний текст меморандуму з Україною. У ньому передбачений перелік зобов’язань, які взяла на себе Україна для отримання наступних траншів.

Про це йдеться на сайті МВФ.

Фонд визначив 12 структурних маяків для подальших переглядів програми, а також дати їхнього виконання. Серед вимог є такі:

Затвердити Держбюджет-2022, який передбачає дефіцит на рівні 3,5% ВВП (до кінця листопада 2021 року);

Ухвалити поправки до законодавства, щоб скасувати помʼякшення критеріїв відбору представників держави до наглядових рад державних банків (до кінця листопада 2021 року);

Затвердити план передачі повноважень від старих членів наглядових рад держбанків до нових відповідно до стратегій цих банків на 2021-2024 роки (до кінця листопада 2021 року);

Завершити та опублікувати аудит коштів, витрачених із Фонду боротьби з коронавірусом (до кінця грудня 2021 року);

НБУ має погодити з МВФ та затвердити план дій щодо покращення професійної спроможності департаментів, які відповідають за банківський нагляд (до кінця грудня 2021 року);

Офіс генпрокурора повинен оприлюднити проміжний звіт щодо розслідувань у справах про доведення банків до банкрутства (до кінця грудня 2021 року);

Кабмін має розробити дорожню карту заходів, які необхідні для підготовки Ощадбанку та ПриватБанку до повної або часткової приватизації (до кінця січня 2022 року);

Підготувати та оприлюднити план із повернення активів, які були виведені зі збанкрутілих банків (до кінця лютого 2022 року);

Внести зміни до закону про САП для удосконалення конкурсу на відбір голови, посилення незалежності САП та встановити механізми підзвітності керівництва САП (до кінця березня 2022 року);

Розробити та зробити доступною для всіх постачальників газу базу даних споживачів з усією інформацією, необхідною для того, щоб новий постачальник виставляв рахунки домогосподарствам (до кінця березня 2022 року);

Завершити перевірку на доброчесність всіх членів Вищої ради правосуддя за допомогою новоствореної Етичної ради (до кінця квітня 2022 року);

Призначити наглядову раду «Енергоатому», у якій більшість становитимуть незалежні члени (до кінця травня 2022 року).

Також МВФ передбачив на цей період два перегляди програми – у лютому та у травні. Якщо Україна виконуватиме всі зобов’язання, то на початку березня зможе отримати черговий транш у розмірі $700 млн, а на початку червня – останній у розмірі понад $1,5 млрд.