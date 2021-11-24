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МВФ оприлюднив деталі меморандуму з Україною. За виконання всіх вимог до літа 2022 року Фонд виділить ще понад $2 млрд

Автор:
Олексій Ярмоленко
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Flickr / WBC - Washington Building Congress

Міжнародний валютний фонд опублікував повний текст меморандуму з Україною. У ньому передбачений перелік зобов’язань, які взяла на себе Україна для отримання наступних траншів.

Про це йдеться на сайті МВФ.

Фонд визначив 12 структурних маяків для подальших переглядів програми, а також дати їхнього виконання. Серед вимог є такі:

Також МВФ передбачив на цей період два перегляди програми – у лютому та у травні. Якщо Україна виконуватиме всі зобов’язання, то на початку березня зможе отримати черговий транш у розмірі $700 млн, а на початку червня – останній у розмірі понад $1,5 млрд.