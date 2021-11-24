МВФ оприлюднив деталі меморандуму з Україною. За виконання всіх вимог до літа 2022 року Фонд виділить ще понад $2 млрд
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Flickr / WBC - Washington Building Congress
Міжнародний валютний фонд опублікував повний текст меморандуму з Україною. У ньому передбачений перелік зобов’язань, які взяла на себе Україна для отримання наступних траншів.
Про це йдеться на сайті МВФ.
Фонд визначив 12 структурних маяків для подальших переглядів програми, а також дати їхнього виконання. Серед вимог є такі:
- Затвердити Держбюджет-2022, який передбачає дефіцит на рівні 3,5% ВВП (до кінця листопада 2021 року);
- Ухвалити поправки до законодавства, щоб скасувати помʼякшення критеріїв відбору представників держави до наглядових рад державних банків (до кінця листопада 2021 року);
- Затвердити план передачі повноважень від старих членів наглядових рад держбанків до нових відповідно до стратегій цих банків на 2021-2024 роки (до кінця листопада 2021 року);
- Завершити та опублікувати аудит коштів, витрачених із Фонду боротьби з коронавірусом (до кінця грудня 2021 року);
- НБУ має погодити з МВФ та затвердити план дій щодо покращення професійної спроможності департаментів, які відповідають за банківський нагляд (до кінця грудня 2021 року);
- Офіс генпрокурора повинен оприлюднити проміжний звіт щодо розслідувань у справах про доведення банків до банкрутства (до кінця грудня 2021 року);
- Кабмін має розробити дорожню карту заходів, які необхідні для підготовки Ощадбанку та ПриватБанку до повної або часткової приватизації (до кінця січня 2022 року);
- Підготувати та оприлюднити план із повернення активів, які були виведені зі збанкрутілих банків (до кінця лютого 2022 року);
- Внести зміни до закону про САП для удосконалення конкурсу на відбір голови, посилення незалежності САП та встановити механізми підзвітності керівництва САП (до кінця березня 2022 року);
- Розробити та зробити доступною для всіх постачальників газу базу даних споживачів з усією інформацією, необхідною для того, щоб новий постачальник виставляв рахунки домогосподарствам (до кінця березня 2022 року);
- Завершити перевірку на доброчесність всіх членів Вищої ради правосуддя за допомогою новоствореної Етичної ради (до кінця квітня 2022 року);
- Призначити наглядову раду «Енергоатому», у якій більшість становитимуть незалежні члени (до кінця травня 2022 року).
Також МВФ передбачив на цей період два перегляди програми – у лютому та у травні. Якщо Україна виконуватиме всі зобов’язання, то на початку березня зможе отримати черговий транш у розмірі $700 млн, а на початку червня – останній у розмірі понад $1,5 млрд.
- Нагадаємо, 18 жовтня Міжнародний валютний фонд оголосив про успішне завершення роботи своєї місії в Україні. Наступного дня Рада ухвалила три законопроєкти про Нацбанк, які потрібні для отримання траншу МВФ.
- 23 листопада Міжнародний валютний фонд погодив виділення Україні $700 мільйонів. Також там ухвалили рішення продовжити чинну програму співпраці до червня 2022 року. Президент Володимир Зеленський зазначив, що кошти від МВФ підуть на підтримку фінансової системи та подолання наслідків коронавірусної кризи.