Угорщина більше не буде закуповувати вакцини з Росії та Китаю
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Marco Verch Professional Photographer / Flickr
В Угорщині вирішили відмовитися від подальшої закупівлі вакцин із Росії та Китаю. Там зазначили, що наразі в країні вистачає препаратів для всіх охочих.
Про це пише Euractiv.
Угорщина ухвалила рішення не брати участь у подальших раундах закупівлі вакцин у Європейському Союзі.
«Уряд ухвалив мудре та відповідальне рішення не брати участь у другому раунді закупівель вакцин у ЄС», — зазначив керівник адміністрації прем’єра Угорщини Гергей Гуйяш.
За його словами, в країні наразі є 10 мільйонів доз вакцин, яких вистачить навіть для третьої дози усім охочим.
Водночас міністр закордонних справ Петер Сійярто повідомив, що наступне замовлення у Росії та Китаю на закупівлю 5 мільйонів доз вакцин буде відкликано.
«Зараз ми не ведемо переговорів ні зі «Супутником», ні з Sinopharm про нові поставки до Угорщини. Наступна партія вакцин напевно не включатиме вакцини зі Сходу. Постачальники «Супутник» та Sinopharm виконали раніше підписані нами контракти», — сказав Сійярто.
- Російську вакцину Угорщина зареєструвала 21 січня, попри застереження ЄС. Окрім неї, препарат схвалили регуляторні органи в Аргентині, Болівії, Сербії, Алжирі, Палестині, Венесуелі, Парагваї, Білорусі, Вірменії та Туркменістані.
- У лютому російський препарат був остаточно схвалений угорським профільним закладом охорони здоровʼя, після чого почалося його застосування. Загалом країна дозволила використовувати чотири вакцини: Pfizer, Moderna, AstraZeneca та «Супутник V».
- Словаччина припинила використання російської вакцини від коронавірусу «Супутник V» . Останнє щеплення цим препаратом зробили у вівторок, 31 серпня — шестеро людей отримали другу дозу.