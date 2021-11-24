RFA: У Північній Кореї засудили до смертної кари контрабандиста флешки із серіалом «Гра в кальмара»

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Північна Корея засудила до страти чоловіка, який контрабандою ввіз і продав школяру копію серіалу Netflix «Гра в кальмара».

Про це повідомляє Radio Free Asia із посиланням на джерело у країні.

Контрабандист привіз до Північної Кореї копію серіалу з Китаю та продав USB-накопичувачі з ним. Джерела повідомили, що його вирок — смертну кару — буде виконано.

Школяра, який купив флешку, засудять до довічного, а шістьох інших його друзів, які дивилися з ним серіал, вже засудили до пʼяти років каторжних робіт. Школярів же спіймав цензор, який діяв за наведенням. Крім цього, зі школи звільнили директора, секретаря у справах молоді та класну керівницю, а також їх усіх виключили з лав партії.

У КНДР з 2020 року діє закон, який передбачає максимальне покарання у вигляді смерті за перегляд, зберігання чи розповсюдження ЗМІ з капіталістичних країн, особливо з Південної Кореї та США.

Зазначимо, що після того як південнокорейський серіал набув популярності, Північна Корея заявила, що він відображає «корупцію та аморальність» півдня. Також північнокорейські пропагандисти розповідають про те, що у Південній Кореї з бідними людьми поводяться «як з шаховими фігурами для багатих», і що ця стрічка символізує «сучасне суспільство тієї країни».