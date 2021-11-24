У Парижі за рекордні €11,6 мільйона продали рукопис Ейнштейна, у якому він розробляв теорію відносності

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На аукціоні Christie's у Парижі за €11,6 мільйона продали манускрипт, у якому Альберт Ейнштейн розробляв свою теорію відносності. Таких рукописів у світі збереглося лише два.

Про це повідомляє Reuters.

Лот став найдорожчим науковим рукописом, який будь-коли йшов з молотка у Франції. Імʼя покупця не повідомляють.

54-сторінковий манускрипт містить записи ранньої версії рівнянь гравітаційного поля, що стали основою Загальної теорії відносності. Обчислення в документі, зокрема, присвячені поясненням аномалії орбіти Меркурія.

Документ був написаний від руки у 1913 та 1914 роках у швейцарському місті Цюріх Ейнштейном та його колегою і довіреною особою Мішелем Бессо (швейцарський інженер). Представник Christie's сказав, що рукопис зберігся завдяки Бессо, а сам факт збереження документу назвав «майже дивом», оскільки Ейнштейн навряд би тримався за те, що він вважав звичайним робочим документом.

Ейнштейн помер у 1955 році у віці 76 років, його вважали одним із найвидатніших фізиків-теоретиків усіх часів. Його теорія відносності зробила революцію у фізиці, представивши нові способи поглянути на рух обʼєктів у просторі та часі. У 1921 році Ейнштейн отримав Нобелівську премію з фізики.