У Молдові запроваджують бустерну вакцинацію — для деяких категорій громадян

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Міністерство охорони здоровʼя Молдови схвалило бустерну вакцинацію від коронавірусу для деяких категорій громадян.

Про це на брифінгу 24 листопада розповіла держсекретар міністерства Світлана Ніколаєску, повідомляє NewsMaker.

За її словами, бустерну дозу почнуть надавати спершу людям з основних груп ризику: медичним, соціальним працівникам і освітянам, старшим за 60 років.

Люди віком від 18 років, які мають хронічні захворювання, теж зможуть отримати бустерну дозу вже з понеділка, 29 листопада, коли наказ набуде чинності.

За словами Ніколаєску, згодом бустерна доза стане доступною для всіх, поки що вона ніяк не впливатиме на дійсність COVID-сертифікатів.

Окремо держсекретар МОЗ Молдови уточнила, що для бустерної вакцинації використовуватимуть і той препарат, яким людина щепилася спочатку, і будь-який інший зі схвалених для повторної вакцинації: AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sinovac, Sinopharm або Johnson. Водночас наразі вакцини Moderna у країні немає.