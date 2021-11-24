У Білорусі визнали екстремістським видання «Наша Ніва»

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У Білорусі визнали «екстремістськими» Telegram-канал і соціальні мережі найстарішого видання країни «Наша Ніва».

Про це пише «Радіо Свобода».

Ухвала передбачає до семи років позбавлення волі для будь-кого, хто опублікує чи перепостить матеріали «Нашої Ніви». Білоруська влада заблокувала інтернет-газету в липні та заарештувала її головного редактора Ягора Марціновича і журналіста Андрія Скурка. Обидва залишаються під вартою.

Напередодні стало відомо, що МВС Білорусі пропонує позбавляти громадянства за екстремістські злочини та встановити безумовну адміністративну відповідальність за підписку на екстремістські інтернет-ресурси. Начальник Головного управління боротьби з організованою злочинністю та корупцією МВС Білорусі Андрій Паршин заявив, що «необхідно встановити безумовну адміністративну відповідальність за підписку на інтернет-ресурси, чиї матеріали визнані екстремістськими, і застосовувати до осіб, які вчинили злочини екстремістської спрямованості, як додаткове покарання загальну конфіскацію їхнього майна».