NASA і SpaceX запустили місію DART — космічний корабель летить збивати астероїд
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Американське космічне агентство NASA спільно з компанією SpaceX успішно запустили в космос ракету-носій Falcon 9 з апаратом місії Double Asteroid Redirection Test (DART).
Апарат DART почав свій шлях до 160-метрового астероїда Діморфа, який входить у подвійну систему Дідім і обертається навколо 780-метрового основного тіла. По суті Діморф своєрідний «Місяць» Дідіма. Восени 2022 року, приблизно 2 жовтня, апарат DART вагою 550 кг повинен протаранити Діморф і змінити його траєкторію.
В рамках місії вчені вперше в історії перевірять спосіб захисту Землі від астероїдів контрольованим тараном. Діморф не становить небезпеки для Землі, тому NASA і вибрало його за ціль.
Знімки до тарану апарат DART передасть на Землю. Відстежуватимуть зміни траєкторії астероїду за допомогою телескопів, а в 2027 році Діморф дослідить європейська станція Hera, повз яку він пролетить.
- Наразі Землі ніщо не загрожує, але, за даними вчених, навколо нашої планети до 40% усіх близьких астероїдів здатні «стерти в порошок» цілі мегаполіси. Існує ймовірність у 1%, що в найближчі 100 років Земля «отримає удар» від 100-метрового і більше астероїда. За оцінками фахівців, такі небесні тіла можуть завдати непоправної шкоди, а більші тіла — негативно вплинути на всю земну цивілізацію.