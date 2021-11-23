У США суд виправдав чоловіка, який 43 роки провів у вʼязниці. Про своє звільнення він дізнався з новин

Новини

John Moore / Staff

У США, у штаті Міссурі суд виправдав 62-річного Кевіна Стрікленда, який провів 43 роки за ґратами за злочин, який, за його словами, він не вчиняв. Про це повідомляє CNN.

Його засудили за потрійне вбивство до 50 років увʼязнення без можливості умовно-дострокового звільнення. Однак зараз усі звинувачення проти Стрікленда зняли, звільнення робить його увʼязнення «найтривалішим незаконним увʼязненням» в історії штату Міссурі та одним із найтриваліших у країні.

Чоловік вийшов на волю у вівторок, 22 листопада, і заявив, що досі не вірить у те, відбувається. Також Стрікленд розповів, що дізнався новини про своє звільнення з репортажу, який перервав мильну оперу, яку він дивився.

25 квітня 1978 році у штаті Міссурі у Канзас-Сіті стріляли у чотирьох людей, троє із яких загинули. Вижити вдалось Сінтії Дуглас (померла у 2015 році), яка і заявила, що Стрікленд знаходився на місці потрійного вбивства. Впізнала вона його лише на наступний день — у нього було схоже волосся. У день інциденту Дуглас не могла його впізнати через коньяк та марихуану. Однак за останні 30 років вона сказала, що припустилася помилки і невірно ідентифікувала Стрікленда.