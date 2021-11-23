Міністерство освіти: У нардепа Іллі Киви не забирали науковий ступінь, бо і не присуджували
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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УНІАН
Міністерство освіти заявило, що не позбавляло народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Іллю Киву ступеня кандидата наук з державного управління — бо у нього його і немає.
Про це МОН повідомило у відповідь на запит «Радіо Свобода».
«Станом на 23 листопада 2021 року Киві Іллі Володимировичу не присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління», – заявили у Міністерстві освіти.
За даними джерел «Бабеля» у Міністерстві, атестаційна комісія офіційного рішення із присудження йому наукового ступеня не ухвалювала: експертна рада порадила цього не робити через відсутність новизни у роботі.
17 листопада сам Кива заявляв, що його позбавили ступеня кандидата наук: мовляв, комісія хоч і не знайшла плагіату в його роботі, але й новизни теж не виявила. Однак сам нардеп вважає це формальним приводом влади дискредитувати його.
- 26 квітня стало відомо, що Кива захистив кандидатську дисертацію і тепер може отримати науковий ступінь — кандидат наук з державного управління. Захист проходив в Інституті підготовки кадрів Державної служби зайнятості, члени комісії проголосували одностайно (13 — за). Під час захисту троє невідомих чоловіків блокували вхід в аудиторію, а сам Кива хамив журналістам.
- Журналісти Bihus.Info випустили відео, в якому розібрали дисертацію Киви. У ній багато неточностей, немає конкретики, плутанина у джерелах, підроблені документи тощо.
- 14 вересня Міносвіти відправило дисертацію Киви на поглиблене вивчення через «серйозні зауваження».