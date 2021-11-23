На Донбасі воїн ЗСУ отримав поранення — бойовики тричі порушили «тишу»

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73 морський центр СпП ім. кошового отамана Антіна Головатого / Facebook

На Донбасі внаслідок обстрілів з боку російських найманців один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. Воїну надали домедичну допомогу та госпіталізували, стан здоров’я бійця — задовільний.

Від ранку окупанти тричі порушували «тишу», використовуючи гранатомети та кулемети, повідомляє пресцентр ООС.

Зі станкових протитанкових гранатометів окупанти вели вогонь у напрямку Зайцевого, а в районі Верхньоторецького окупанти обстріляли українські позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У напрямку Шумів російські окупаційні війська стріляли з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.