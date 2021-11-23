Підрядник будівництва метро на Виноградар у Києві взяв гроші у КМДА і поклав їх на депозит. Прокуратура вимагає повернути відсотки

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КП "Київський метрополітен" / Facebook

Підрядник будівництва метро на Виноградар поклав виділені з бюджету кошти на депозит і отримав майже 200 мільйонів гривень відсотків. Прокуратура через суд тепер хоче їх конфіскувати.

Про це пише Київська міська прокуратура у своєму Facebook.

Під час слідства з’ясувалося, що бюджетні кошти підряднику перерахували як авансовий платіж у розмірі 1,5 мільярда гривень. Але ці кошти пішли не на будівництво метро — підрядник поклав їх на депозит у банк і за 2019 рік отримав 139 мільйонів гривень відсотків.

«Так, відповідно до чинного законодавства та умов договору, встановлено обовʼязок підрядника використовувати зазначені кошти виключно за конкретним цільовим призначенням, а саме для будівництва лінії метрополітену», — зазначили у прокуратурі.

Тому прокурори звернулися до суду з проханням стягнути з підрядника 139 мільйонів гривень відсотків, а також ще 44 мільйони через безпідставне користування бюджетними коштами.