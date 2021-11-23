У Сербії пролунали вибухи на фабриці ракетного палива. ЗМІ повідомляють про загиблих
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Svetlana Imperl / Twitter
У Сербії під Белградом на фабриці EDePro, яка виробляє паливо для протиградних ракет, пролунали вибухи.
Про це повідомляють користувачі соцмереж та місцеві ЗМІ.
Як зазначають видання Novosti та Republika, загинули щонайменше 2 людини, приблизно 15 працівників постраждали, декілька людей вважаються зниклими без вісти.
За словами місцевих мешканців, удень 23 листопада, сталися три потужні вибухи. Над фабрикою в небо здіймається густий дим.
Видання Monda опублікувало фото пошкоджених будинків, які розташовані біля фабрики.
Нині правоохоронці оточили територію фабрики і закликають людей не підходити близько через можливі нові вибухи.
- У Сербії влітку сталося два вибухи на території збройової фабрики «Слобода», яка виробляє артилерійські снаряди та вибухівку.
- Унаслідок першого вибуху ніхто не постраждав, під час другого декілька людей були травмовані.